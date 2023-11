Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, ha parlato a Nice Matin:



"Con Balogun volevamo portare più qualità nella squadra, per aumentare la concorrenza. Ben Yedder è un giocatore molto importante per il club, sta facendo una buona stagione finora e speriamo che continui così. Quando sarà il momento giusto, discuteremo con lui della sua situazione personale. Ma per ora siamo tutti concentrati sul progetto generale".