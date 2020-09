Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo dall'Inter dell'esterno Valentino Lazaro: "I prestiti nell'era Covid sono qualcosa di logico e creativo. Lazaro non arrivava dalla sua migliore stagione, quindi si è creata questa possibilità. Non potevamo prenderlo a titolo definitivo".