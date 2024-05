Ds Monza: 'Juve-Di Gregorio e le offerte per Colpani vi dico tutto. Maldini e Carboni...'

Il direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei programmi del club brianzolo in vista dell'estate con tanti talenti oggi a disposizione di Raffaele Palladino, che resta in bilico per il futuro come Di Gregorio e Colpani, corteggiatissimi.: "Su Di Gregorio, ragazzo serio che è cresciuto tantissimo, ci sono diverse squadre interessate al suo acquisto. La Juventus su di lui? Abbiamo rapporti importanti con i top club"."I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. Serve un’offerta convincente per farlo partire? Non parlerei di offerta convincente, andrà tutto valutato in fase di mercato”.

"Maldini è un ragazzo con qualità importanti, da gennaio che è con noi ed ha trovato continuità. E’ un calciatore completo, però è un calciatore del Milan. Sicuramente tornerà al Milan in estate poi vedremo"."Su Valentin Carboni posso dire che abbiamo un ottimo rapporto con l’Inter e il ragazzo con noi quest’anno si è trovato benissimo. E’ un 2005 che ha fatto un’ottima stagione, per lui molto importante. Rinnovo del prestito? Vedremo, sicuramente a fine stagione tornerà all’Inter”.