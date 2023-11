In casanon si può pensare alle fortunate vicende di campo delle recenti settimane - il netto successo sul campo del Manchester United in Carabao ha confermato l’ottimo momento degli uomini di Howe, reduci da tre vittorie nelle ultime cinque in Premier - senza sottolineare l’assenza tra i giocatori disponibili diemerso in Italia il mese scorso.- a cui vanno aggiunti gli ulteriori 8 che saranno tuttavia scontati attraverso delle pene accessorie - a cui l’ex giocatore del Milan è stato condannato hanno suscitato qualcheproprio ai Magpies.- “”, ha dichiarato il direttore sportivo. Una presa di posizione che conferma quanto raccolto da calciomercato.com in merito alla posizione del Milan, che non ha ricevuto alcuna notifica sulla questione da parte della società inglese. Per il trasferimento di Tonali il club di Via Aldo Rossi ha incassato 70 milioni di euro più bonus, mentre il nazionale italiano ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Sull’argomento è tornato anche l’allenatore, che così si è espresso: “Non sarà solo, perché io, lo staff e i suoi compagni siamo con lui, ma non sarà certamente semplice per lui”.- Per il periodo di stop imposto dalle autorità italiane - e recepito anche da Fifa, Uefa e Football Association - Tonali percepirà uno stipendio nettamente ridotto rispetto ai 2,5 milioni di euro garantiti dal suo contratto. Il giocatore dovrebbe tornare in campo soltanto ai primi di settembre del 2024, dopo aver saltato anche l’eventuale Europeo con la nostra Nazionale.