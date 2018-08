Daniele Faggiano fa il punto sul mercato del Parma. Il direttore sportivo del club gialloblù ha dichiarato a RMC Sport: "Stiamo ancora lavorando per completare la rosa. Sappiamo che non è semplice fare mercato per una neo promossa come noi, ma la piazza di Parma ha sempre il suo fascino. Lavoreremo molto sui prestiti".



"Balotelli? Dobbiamo fare i conti con il bilancio, non possiamo permetterci certe cifre. Ho provato a prenderlo e ho parlato un po' con tutti, ma poi sono scappato. Cassano? È dura, più no che sì".