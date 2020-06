Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato della delicata situazione contrattuale di Dejan Kulusevski, il cui prestito dalla Juventus scade il prossimo 30 giugno: "Sull’impegno dei giocatori in prestito metto due mani sul fuoco, d’altra parte noi siamo stati gli unici ad andare in ritiro e forse anche gli unici a tagliarci uno stipendio perché in molti casi gli altri club li hanno spalmati. Questo dimostra l’attaccamento di tutti alla causa crociata", ha dichiarato a TV Parma.