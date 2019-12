Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha preso la parola a Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Napoli: "Cerchiamo di fare il nostro campionato e non guardare avanti in classifica, ma alle spalle è sempre bene tenere sempre l'occhio vigile".



Sul futuro di Kulusevski: "E' fondamentale per noi perché, oltre a ciò che vedete, nel lavoro in settimana è sempre il primo e si fa volere bene. Lui sta bene con noi, a gennaio anche per il suo bene resterà qui. E' in prestito secco, ma non perché non abbiamo voluto prenderlo. Avevamo chiesto il prestito biennale, ma c'è stato rifiutato dall'Atalanta, che conosceva il giocatore. Siamo stati bravi tutti a convincerlo a venire da noi. Per gennaio non si muove. E' logico che nel calcio tutto può succedere, ma per noi è una pedina fondamentale".