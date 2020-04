Futuro ancora tutto da scrivere per Gonzalo Higuain. Il Pipita, che si trova ancora in Argentina, dovrà tornare in Italia qualora arrivasse l'ok per la ripresa degli allenamenti. Intanto, però, non si placano le voci sul suo futuro: i bianconeri non sembrano voler puntare su di lui per il prossimo anno, motivo per cui vari club iniziano a mettere gli occhi su di lui. Tra questi, proprio in Argentina, c'è il River Plate, club del quale Higuain ha sempre tessuto le lodi.



LE PAROLE - Enzo Francescoli, direttore sportivo dei Millonarios, ha parlato dell'attaccante ai microfoni di tuttojuve.com: "Futuro? Deciderà lui, oggi vuole rispettare il contratto con la Juve e vedremo più avanti. Sono stati rumors, non c'è stato niente ufficiale. Per noi ovviamente è importante che il giocatore voglia tornare da noi, aspetteremo per parlarci ufficialmente in futuro. È sempre bello che un idolo del River possa tornare a vestire la nostra maglia. Chiaramente dipenderà da lui, dalle sue idee. Per noi è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato al River. Vedremo cosa deciderà in futuro".