Il ds del Sassuolo Giovanni Rossi è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Merih Demiral: "E' un difensore centrale che viene a rinforzarci, ci darà una grossa mano, ha fatto tutto il percorso nella nazionale turca fino alla prima squadra. E' considerato uno dei difensori più promettenti in Europa, quindi in pieno accordo con la nostra politica di puntare su giovani di valore. Il mercato? Fortunatamente non avevamo da fare molto, quando fai le cose bene in estate a gennaio non devi fare molto. Abbiamo deciso di accontentare Prince Boateng che è andato a realizzare un sogno. L'abbiamo sostituito con un ragazzo nostro, abbiamo verificato se ci fossero opportunità per migliorare il reparto, non si sono verificate le condizioni giuste, per cui abbiamo deciso di portare a casa Scamacca che è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Dell'Orco è andato all'Empoli per giocare di più, ed è stato sostituito con Demiral. La partenza di Boateng non cambia le nostre aspettative, la società ha resistito a parecchie richieste su diversi giocatori con forza e compattezza. Pensiamo di poter reggere l'urto della partenza di Boateng senza abbassare di un minimo le aspettative e le ambizioni del club, credo che il campo abbia dimostrato che è così. Le ambizioni sono quelle di fare sempre meglio, di sognare, di avere un gioco propositivo. E' finito il ciclo di Di Francesco due anni fa, sono stati inseriti tanti giocatori nuovi e un allenatore la cui filosofia rispecchia quella della società, pian piano cercheremo di alzare sempre di più l'asticella. Credo che per il Sassuolo il sogno europeo vada programmato, perché in Italia entrare tra le prime 6-7 è molto complicato, nel tempo credo che ne abbiamo le possibilità, abbiamo un ottimo allenatore, la squadra sta esprimendo una qualità di gioco non indifferente e, tranne in qualche partita, se l'è giocata con tutti, speriamo che il tempo che ci separa dall'Europa sia il più breve possibile. Per Demiral sinergia con la Juventus? No, è un acquisto solo del Sassuolo, Merih era uno dei difensori più contesi in Europa, siamo stati bravi noi a prenderlo e lui ha scelto l'Italia perché sa che può essere un trampolino di lancio per lui. Il suo arrivo è una scelta condivisa con l'allenatore, cerchiamo sempre di unire la filosofia del club a quella dell'allenatore, è l'unica via per ottenere dei risultati. La formula è il prestito con riscatto a 7 milioni, se il riscatto verrà esercitato, il contratto sarà per 5 anni. L'arrivo di tanti stranieri un cambio di filosofia per il Sassuolo? No, siamo stati forse i primi a puntare su una base di italiani, ma ci sono delle difficoltà, soprattutto se si tratta di giovani, se si vuole alzare l'asticella bisogna allargarsi a livello europeo. La sfida con la Juve? Giocare contro la Juventus è sempre un piacere e uno stimolo. Difficilmente la Juve può sbagliare più partite, la storia recente dice questo, è la squadra più forte del campionato e per uscire bene da questa partita ci vogliono la gara perfetta e un pizzico di fortuna", riporta Tuttosassuolocalcio.com.