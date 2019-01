Joaquin Caparros, direttore sportivo del Siviglia, a margine della presentazione del nuovo acquisto Munir ha parlato anche della trattativa subito tramontata per Alvaro Morata: "Ci siamo messi in contatto con Morata e il Chelsea, ma tutto è finito lì. Quando abbiamo iniziato a parlare di cifre, è bastato poco per capire che l'operazione era impossibile per noi".