Intervenuto in conferenza stampa il ds dello Spezia, Zamuner, ha commentato così i problemi di



L'ATTACCANTE - "Nei giorni scorsi avevo detto che con le probabili uscite di Lucas Castro e Marko Jankovic avremmo poi preso un attaccante, specialmente dopo l'infortunio di Sergio Floccari. In realtà il problema di Sergio è stato più lieve del previsto. Al di là di ciò, ho comunque provato fino alla fine di inserire un attaccante in rosa che avesse caratteristiche diverse da quelli che abbiamo. Si era creata un'opportunità di scambio con il Frosinone tra Matteo Ardemagni e Jankovic, che all'ultimo minuto è saltata perché Marko ha fatto una serie di richieste diverse e i ciociari si sono tirati indietro. Ma credo che l'organico così com'è sia già importante e competitivo. Ho molta fiducia che Paloschi faccia un campionato importante, così come Floccari. Poi non dobbiamo dimenticarci di Federico Di Francesco e di Enrico Brignola, che sta piano piano crescendo dopo un'annata in cui ha giocato poco. C'è lo stesso Sebastiano Esposito anche. Insomma, abbiamo gli strumenti per poter fare i gol che servono al raggiungimento determinati risultati. Oggi non manca l'attaccante, ma la cattiveria negli ultimi metri e penso che con il lavoro si possa migliorare in queste cose, in modo da mettere in campo una squadra che rispetti la mia volontà nel disputare il campionato con un calcio che sia propositivo".