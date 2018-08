Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, ha parlato a RMC Sport di Manuel Lazzari, tra i più richiesti sul mercato durante la scorsa estate, in particolare dalla Lazio: "È stato il mio primo acquisto, sono molto contento che ancora faccia parte della nostra rosa. Non c'è un segreto, ma è rimasto per la forza della società e della proprietà: il ragazzo ha sposato il nostro progetto in cui lui è un assoluto protagonista".