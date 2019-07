Il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati ha parlato delle ultime di mercato a Sportitalia: "Siamo felici di aver preso D'Alessandro, Berisha e Igor... Prossimamente cederemo anche Lazzari alla Lazio e prenderemo con noi Alessandro Murgia. Petagna e Fares? Tutti gli allenatori vogliono i migliori giocatori possibili. Fares ha grande potenzialità e siamo stra-convinti che farà ancora meglio. Sarebbe sbagliato, anche per la sua crescita, fare uno step diverso e abbiamo intenzione di farlo rimanere. Petagna ha dimostrato di essere un grande attaccante e cercheremo di tenercelo stretto. Saponara? No, non ci interessa. Non rispecchia il nostro schema tattico, con le caratteristiche differenti in rosa c'è già Jankovic. Saponara è un grande giocatore ma non rientra nei nostri canoni"