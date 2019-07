Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, ha parlato a Sky Sport della trattativa col Torino per il ritorno del difensore classe '96 Kevin Bonifazi: “L’abbiamo valorizzato, l’abbiamo preso in Serie B e poi tornò a Torino. L’anno scorso s’è rilanciato da noi, avremmo piacere che facesse un’altra stagione a Ferrara. Ne parleremo col Torino, vediamo se la cosa è fattibile in breve tempo”.