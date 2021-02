Intervistato da Tmw, il direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, ha espresso il proprio punto di vista sul centrocampista dell'Inter, Lucien Agoumé.



"Fisiologicamente non tutti quelli che prendi possono andare bene, noi tra l'altro abbiamo fatto diciannove entrate e dodici uscite in 35 giorni, con il campionato che nel mentre era già cominciato. Di certo Agoumé è sorprendente per come si è posto all'attenzione, fa il regista a 18 anni... Purtroppo però è dell'Inter.