Fabian Wohlgemuth, direttore sportivo dello Stoccarda, nel corso di un'intervista con il quotidiano tedesco Kicker si è soffermato sul futuro di Serhou Guirassy, attaccante 27enne che secondo alcuni vorrebbe lasciare il club di Bundesliga già a gennaio:



"In questo momento non è un problema per noi, lo può essere per i media... L'incertezza se dovesse andarsene ora o in estate, l'imponderabile fa parte del calcio ma il nervosismo no. Ci concentriamo sulle cose che sono sotto il nostro controllo per far sì che possa rimanere, ma nessuno può prevedere cosa accadrà. Noi siamo convinti che voglia restare, ma conosciamo anche i meccanismi del mercato"