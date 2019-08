Colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto portare l'attaccante del Valencia Rodrigo all'Atletico Madrid. Una vicenda che può avere conseguenze determinanti anche nel mercato in entrata e in uscita del Milan, che confida proprio nel club di Peter Lim per piazzare André Silva e avere a quel punto il tesoretto necessario per dare l'assalto decisivo al colchonero Angel Correa. Nel pomeriggio, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo del Valencia Mateu Alemany, che ha chiarito la propria posizione sull'affaire Rodrigo.



C'ERA UN ACCORDO MA... - “Al momento, sul tavolo non esiste alcuna offerta ufficiale per il giocatore. Comprendo la decisione dell'azionista di maggioranza di cedere il giocatore, considerando la situazione economica della società. Chi stava trattando Rodrigo, ora ha ritirato l'offerta; quello che sembrava un accordo non è diventato esecutivo e io non ho niente a che vedere con questo. Il calciatore è ora a disposizione per gli allenamenti e potrebbe scendere in campo contro la Real Sociedad. Non so da chi dipenda quello che è successo, ma penso dall'Atletico Madrid. Dobbiamo comunque essere preparati all'eventuale partenza di Rodrigo e alla necessità di trovare un sostituto all'altezza”.