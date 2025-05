Ds Venezia: "Grazie Inter per Radu, riscatteremo Stankovic. Di Nicolussi Caviglia parleremo a fine stagione"

2025 Getty Images

, direttore sportivo del, è stato premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie B per la stagione 2023/24 e, intervistato dai giornalisti presenti, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club veneto.“È un percorso di crescita che la squadra ha fatto. Il Venezia è stato competitivo per quasi tutto il campionato. Ora, con i nostri pregi e i nostri difetti, siamo arrivati a questo punto e vogliamo restarci, cercando di raggiungere l’obiettivo finale”.“La voglia di restare lì, di continuare a lottare per questa categoria, l’abbiamo sempre avuta. E ci siamo sempre stati. Ci abbiamo creduto, e ora siamo in una posizione in cui possiamo giocarci le nostre carte. È vero, si può parlare di tre finali, ma io dico sempre che la prossima partita è la più importante. E quindi, sì: pensiamo alla prossima”.

“Hans sta crescendo, come tanti altri ragazzi, all’interno di un contesto dove ci piace valorizzare i giovani. È un ragazzo serio, che ha dimostrato continuità. Quello che accadrà sul mercato lo vedremo a fine campionato. Al momento è concentrato qui, come tutti”.“Sicuramente l’unione e la determinazione nel voler essere protagonisti fino in fondo. Questo fa parte anche dei valori della nostra società: andare avanti uniti, dall’inizio alla fine, fino all’ultima partita. Il mister ha sposato appieno il progetto, e siamo felici che creda tanto quanto noi in questa salvezza”.

- “Radu è stata un’opportunità per noi, e lo abbiamo sempre detto: ringraziamo l’Inter che, quando li abbiamo chiamati, si è dimostrata subito disponibile. Ma ringraziamo anche il ragazzo, perché ha saputo cogliere questa chance, dimostrando il suo valore. Il percorso non è finito: mancano tre partite, e può chiudere in bellezza"."Stankovic è un altro giocatore che abbiamo voluto fortemente: abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. È un ragazzo che ha lavorato molto bene nei primi mesi. Condivido anche in questo caso i buonissimi rapporti con l’Inter, che ci hanno permesso di fare questa operazione. Deve continuare a lavorare così, e sono certo che potrà darci ancora tante soddisfazioni. C'è chi lo vuole? In realtà il riscatto lo faremo a giugno. Poi, eventualmente, valuteremo”.

“Quando abbiamo firmato con Di Francesco, abbiamo fatto un contratto di due anni. Non l’abbiamo fatto pensando solo a questa stagione. Per noi, il nostro allenatore è lui anche per il prossimo anno”.