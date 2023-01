Le voci sul futuro di Josip Brekalo, esterno croato del Wolfsburg, e di un suo addio direzione Serie A con la Fiorentina in pole (ma la Dinamo Zagabria lo rivorrebbe in patria) non mancano. Il ds del club tedesco, Marcel Schafer, ha parlato di Brekalo e delle voci su Nicolas Cozza e su Joshua Guilavogui.



"Rimarrà sicuramente una finestra di trasferimento tranquilla per noi, sia in termini di partenze che di arrivi. È normale che uno o due giocatori non siano contenti della loro situazione. Non è insolito nel corso di una stagione in cui fai parte di una squadra, quindi al momento non abbiamo nulla da segnalare”.