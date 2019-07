Kevin Thelwell, direttore sportivo del Wolverhampton, ha parlato dell'arrivo di Cutrone: ''Abbiamo una filosofia forte sotto la guida di Espirito Santo, quella di prendere i migliori giovani da poter far crescere, e Patrick rientra alla perfezione in questo tipo di strategia. Siamo davvero felici di avere un calciatore della sua abilità, per poterlo rendere parte di un'altra storica stagione nella storia degli Wolves''.