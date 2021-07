Ilfa sul serio perattaccante dell'Ucraina protagonista agli Europei questa sera contro l'Inghilterra all'Olimpico di Roma e sotto contratto con ilin Belgio. Vi abbiamo raccontato () di come i dirigenti rossoneri abbiano già fatto un sondaggio per lui con il Gent, ma dal Belgio oggi il dt dei "de Buffalo's" ha confermato che la richiesta è ancora molto alta per lui.Intervistato da RTBF in patria, il dtha confermato che per Yaremchuk si sono aperte le porte del mercato, ma che la cifra prospettata dal Milan non basta: ". Tutto dipenderà dal mercato di questa estate e dal Paese in cui andrà". La punta classe 1995 è quindi sul mercato.