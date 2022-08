Sempre più affascinante Dua Lipa, che su Instagram, dove ha un seguito di 86 milioni di followers, ha pubblicato una serie di scatti molto sensuali con parecchie di trasparenze. La pop star britannica ha compiuto 27 anni il 22 agosto e, in occasione di questo evento, come riporta rumors.it. ha deciso di organizzare feste su feste e sfoggiare su Instagram numerosi outfit pazzeschi, portati con assoluta eleganza e disinvoltura. Da ultimo un look che presenta delle trasparenze non indifferenti. Un post di questi giorni ha come caption “Vamosss a la fiestaaaa“, segno che sicuramente la pop star si sta divertendo parecchio in questi giorni!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI DUA LIPA