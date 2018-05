Nella notte dell'Olimpijskyj Stadium di Kiev il grande spettacolo non sarà soltanto la sfida nel rettangolo verde che vedrà affrontarsi Real Madrid e Liverpool. Come per tutti i grandi eventi internazionali sarà allestito anche un grande spettacoloe a salire sul palco per cantare dal vivo sarà la cantante emergente

Astro nascente della musica internazionale e bellissima ragazza tanto da essere scritturata perfino dal brand di intimo e costumi Intimissimi per le sue campagne pubblicitarie. La cantante classe '95 britannica ma di origini kosovare ha confermato: "Sono onorata di essere stata invitata dalla UEFA e dalla Pepsi a esibirmi a questa cerimonia. È un’opportunità che capita una volta nella vita… Sto progettando di realizzare uno spettacolo indimenticabile!". Ecco la bellissima Dua Lipa nella nostra gallery.