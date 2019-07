Serginho, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com del nuovo acquisto del club rossonero di Duarte. Il difensore brasiliano, attesto a minuti a Milano, svolgerà le visite mediche con il club nelle prossime ore. E l'ex giocatore rossonero ha voluto promuovere a pieno l'investimento fatto dal club: ''Duarte? E' un giocatore con grandissima personalità, ha 23 anni e più di 85 presenze col Flamengo. Ha ancora tanti margini di crescita. Il Milan ci ha creduto e ha fatto un grandissimo acquisto.



THIAGO SILVA - ''Il nuovo Thiago Silva? Speriamo, è brasiliano anche lui e tutti i difensori brasiliani hanno bisogno di adattarsi. Duarte però è perfetto per il calcio italiano''.



ROMA - ''Roma? Sì, c'era la possibilità, ma il Milan ha anticipato tutti. La trattativa va avanti da tre mesi con diversi scout che hanno seguito il giocatore. Titolare? Io credo che sia pronto per fare parte del gruppo, ma per la titolarità deciderà Giampaolo''.