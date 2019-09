Il difensore brasiliano del Milan, Leo Duarte, ha parlato a Sportmediaset della scelta di lasciare il Brasile per passare in rossonero nel corso dell'estat.



I BRASILIANI DEL MILAN - "Il Milan ha una storia bellissima, è un grande club, da qui sono passati molti brasiliani famosissimi come Kakà, Serginho, Cafù, Thiago Silva. Spero anch'io di seguire le loro orme".



PAQUETÀ - "Ho parlato con Paquetà per sapere com'era e come funzionava. Le sue risposte sono state convincenti e molto positive. Mi hanno reso ancora più felice e motivato per essere qui oggi".



MIGLIORARE - "Il calcio brasiliano in sé non ha tanta tattica come qui, ma stavo lavorando con Jorge Jesus che è un allenatore europeo che ha molto conoscenze. Lui mi ha un po' aiutato e ora voglio migliorare con la lingua per capire di più le richieste del mister".