Sono ore caldissime per il mercato del Milan. Cutrone ad un passo dall’addio, Leo Duarte sempre più vicino. Studiato a lungo dagli scout rossoneri, il centrale ha convinto Maldini e Massara, che hanno deciso di affondare il colpo. La trattativa, portata avanti dall'ex Serginho, per il difensore ’96 del Flamengo è in fase avanzata.



IL SEGNALE - Passi avanti costanti, tanto è vero che Duarte non ha preso parte all’ultimo allenamento con il suo attuale club, e non dovrebbe scendere in campo domani nel match in programma contro il Botafogo. Due segnali che lo avvicinano sempre più al Milan. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Al Flamengo dovrebbero andare 11 milioni di euro più bonus.