Sarà un'estate di nuova rivoluzione per il Milan e i fari sono puntati sulla difesa, soprattutto sulle corsie laterali. Se quella mancina è stata il tema dello scorso mercato invernale, con la partenza di Ricardo Rodriguez e il ritorno di Laxalt dopo il fallimento dell'operazione Robinson, in estate toccherà a quella opposta: al termine della stagione partirà la caccia a un nuovo terzino destro. Una decisione che sta maturando con le riflessioni sui due attuali interpreti del ruolo. Andrea Conti si è preso la titolarità della fascia (anche se salta per squalifica la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus), ma persistono i dubbi dei rossoneri: una condizione atletica ancora da ritrovare in forma ottimale e prestazioni altalenanti, dall'ex Atalanta non arrivano sufficienti garanzie per affidargli in pianta stabile la corsia anche la prossima stagione. Discorso simile per Davide Calabria, sul quale inoltre il Milan sta facendo anche ragionamenti di mercato: mai formalizzato il rinnovo nonostante le parti avessero trovato un accordo fino al 2024 con ritocco dell'ingaggio, ma anche il prolungamento di contratto non escluderebbe la cessione, già abbozzata a gennaio e pronta a tornare di moda in estate; una cessione che permetterebbe ai rossoneri di mettere a bilancio una plusvalenza pulita, in quanto prodotto del vivaio milanista.



I NOMI - Dubbi sul futuro di Conti e Calabria, il Milan si muove e continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino cui affidare la fascia destra a partire dalla prossima stagione. I nomi sul taccuino degli scout rossoneri sono diversi, a partire da Denzel Dumfries: l'olandese classe '96 è un pallino di Moncada e ha già esperienza internazionale, il contratto fino al 2023 mette il PSV in una posizione di forza ma i rapporti tra la società di Eredivisie e il Diavolo sono positivi, come testimoniato anche dall'affare Rodriguez. Profilo simile per costi di investimento quello di Zeki Celik, turco che compirà 23 anni il 17 febbraio e che al Lille (contratto fino al 2023) si è imposto come una delle rivelazioni della Ligue 1 nella prima parte della stagione. Ultimo infine Paolo Ghiglione: già passato nel vivaio rossonero, il 23enne è stato proposto dai suoi agenti durante il mercato invernale e il Milan osserva attentamente, il contratto in scadenza con il Genoa nel 2021 potrebbe aprire spiragli per un affare a cifre più contenute. I rossoneri sfogliano la margherita, è aperto il casting per un nuovo terzino destro.



@Albri_Fede90