Tra gli argomenti che il nuovo amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta dovrà affrontare col ds Piero Ausilio nei prossimi mesi ci sarà indubbiamente il nodo dei riscatti, ossia il futuro di quei calciatori come Vrsaljko, Politano e Keita, arrivati in prestito in estate dai rispettivi club e su cui andrà presa una decisione definitiva. Se per l'ex Sassuolo e per il giocatore senegalese proseguono i contatti tra società e con gli entourage per trovare una soluzione che accontenti tutti, molto meno certo è il destino del laterale croato.



Molto condizionato dagli infortuni e mai pienamente convincente sotto l'aspetto delle prestazioni, Vrsaljko peserebbe per 17,5 milioni di euro sulle casse nerazzurre in caso di acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Madrid e ad oggi l'orientamento dell'Inter è di riflettere molto attentamente e iniziare a sondare piste alternative. Secondo Tuttosport, una di queste risponde al nome di Elseid Hysaj, terzino classe '94 del Napoli che con Ancelotti sta trovando sempre meno spazio e ha manifestato il proprio malessere. Legato al club di De Laurentiis fino a giugno 2021, l'albanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ma in estate l'addio appare davvero inevitabile.