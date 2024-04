Dudek stuzzica ancora il Milan: 'Spero in una finale di Europa League contro il Liverpool, la storia è nota...'

La finale di Dublino del 22 maggio è ancora lontana, ma. L’attenzione è tutta puntata sulla sfida di stasera di Anfield contro l’Atalanta, nel primo atto dei quarti di finale, ma il portiere della celeberrima finale di Champions League del 2005 guarda oltre e, sconfitto ai calci di rigore ad Istanbul e sempre nella testa dell’ex calciatore polacco.- “”, ha dichiarato Dudek ai microfoni di Sportitalia. Il riferimento è ovviamente all’incredibile rimonta del Liverpool guidato da Rafa Benitez che, sotto 3-0 al termine del primo tempo contro i rossoneri di Carlo Ancelotti, riuscirono nella ripresa a rimontare nello spazio di appena 6 minuti e a trascinare la sfida prima ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. Dove fu decisivo proprio Dudek, prima con un doppio intervento su Shevchenko quasi allo scadere dei 120’ e poi neutralizzando i tiri dagli undici metri di Pirlo e dell’ucraino.- Sempre a Sportitalia,: “L’AtalantaChiaramente il Liverpool è favorito, ma per battere i nerazzurri dovrà avere il massimo della concentrazione e della voglia. Non basta essere favoriti ed a questo punto non esistono partite facili. Saranno due partite molto dure, anche perché la tensione per la lotta in Premier non è facile da gestire giocando ogni 3 giorni”.