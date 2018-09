Flavio Becca, 56enne proprietario del Dudelange, avversario del Milan questa sera in Europa League, parla a la Gazzetta dello Sport: "Lo comprai nel '98, e l'anno dopo ecco il primo titolo. Da dove arrivano i giocatori? Abbiamo in rosa 11-12 lussemburghesi su una rosa di 27, gli altri arrivano da Belgio, Germania, Francia, Georgia... Abbiamo l’ex difensore di Lazio e Psg, il serbo Milan Bisevac. La stella è l’olandese David Turpel, la scorsa stagione è stato con 30 gol il terzo realizzatore in Europa dietro Leo Messi e Mbappé. E c’è l’ex terzo portiere della Juventus, Landry Bonnefoi".



SUL TIFO - "Tifoso interista? Sì, ed ero socio dell’impresa Torno, che ha costruito il terzo anello di San Siro".