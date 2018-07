Secondo il Corriere della Sera, sono 18,8 i milioni dati al fisco spagnolo da parte di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha pattuito con l'Hacienda Espanola (l'Agenzia delle entrate) l'incredibile cifra richiesta dopo mesi di trattative interne. Per l'Efe, agenzia di stampa spagnola, alcune fonti giudiziarie parlano di un patto d'acciaio tra Cristiano e il fisco. La proposta di rientro è stata dunque presa in considerazione, con la richiesta di 2 anni di carcere che però rimarrà. Come ovviarla? Con una dichiarazione di colpevolezza, fatta per i quattro diversi 'raggiri fiscali' avvenuti tra il 2011 e il 2014. E con quasi 20 milioni di euro al governo spagnolo.