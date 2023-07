Le anticipazioni della scorsa settimana, poi la conferma in conferenza stampa di Cristiano Giuntoli: Leonardo Bonucci è fuori dal progetto Juventus. L’ormai ex capitano bianconero è alla ricerca di un top-club per chiudere al meglio la propria carriera e prepararsi al meglio a Euro2024, con Lazio e Inter interessate all’acquisto del difensore classe 1987. Proprio i biancocelesti di Maurizio Sarri, tecnico di Bonucci nella stagione 2019/20 a Torino, sembrano i più vicini all’acquisto: si gioca infatti a 1,85 il passaggio del difensore in biancoceleste, con l’Inter più lontana, offerta tra 3,50 e 5 volte la posta, per un giocatore che ben si sposa per caratteristiche e passato con la difesa a tre schierata dal mister nerazzurro Simone Inzaghi.