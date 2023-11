Pedro Neto, esterno offensivo del Wolverhampton, sta brillando in Premier League e, ad oggi, ha collezionato 1 gol e 7 assist. Le sue grandi prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi club inglesi come Arsenal e Manchester United e dell'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Wolverhampton lascerà partire il proprio gioiello solamente per offerte intorno ai 65/70 milioni di euro.