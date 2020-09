Sono giorni importanti per il futuro di Alessandro Bastoni il cui contratto con l'Inter è in scadenza nel 2023. Il difensore classe 1999, che oggi ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare, piace a due big, una inglese e una spagnola. I nerazzurri, che lo presero dall'Atalanta in un'operazione ben condotta da Piero Ausilio, hanno la possibilità di cederlo per centrare una corposa plusvalenza ma sul tavolo c'è sempre l'ipotesi rinnovo. Ecco cosa può accadere.