Sassuolo e Sampdoria sono in fila per Konrad de la Fuente. Il giocatore cresciuto nel Barcellona non sta trovando molto spazio all'Olympiacos, il cartellino è del Marsiglia che a gennaio potrebbe valutare di mandarlo da un'altra parte. Su di lui ci sono anche Valladolid, Anderlecht e Burnley, come riporta L'Equipe.