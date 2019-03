Quale futuro per Patrick Cutrone? L'attaccante del Milan fatica a trovare spazio e si guarda attorno, con diversi club che ci stanno pensando: il Torino lo vuole da tempo, per il Borussia Dortmund è più di un'idea. Come scrive Tuttosport, il classe '98 accetterebbe i granata con entusiasmo, ma i rossoneri valutano la cessione a titolo temporaneo o con il diritto di recompra.