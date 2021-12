e arrivata in Italia il 25 agosto scorso dopo essere scappata dal proprio Paese a causa dell'instaurazione del governo talebano. La donazione dei computer da parte del giocatore portoghese fa parte dell’iniziativa promossa da Forum Economia Innovazione che in Italia sta raccogliendo computer da donare ai rifugiati afgani.“Appena mi hanno raccontato la storia di queste ragazze ho pensato subito fosse giusto poter dare una mano - ha detto Adrien Silva -. Spero di restare in contatto con loro e di poterle aiutare nuovamente in futuro qualora fosse necessario". Rahila ha ringraziato così il centrocampista della Samp: "Partecipare ad una partita di calcio e incontrare Adrien Silva è stato un bellissimo ricordo. E' uno dei più meritevoli e famosi giocatori della Sampdoria. Lo ringrazio ancora una volta per aver voluto aiutare e per aver donato i computer portatili a Masoma e Fatima".