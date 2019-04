Dalle 48 ore prese dalla Fiorentina per valutare la situazione passa anche l'immediata futuro di Stefano Pioli: perché se quello a lungo termine sembra già scritto, con la partenza del tecnico in estate, a stretto giro di posta la permanenza non è più scontata. Dopo la sconfitta contro il Frosinone, la società si sta riservando alcune valutazioni e, in caso di pena massima per l'allenatore, virerebbe probabilmente su un traghettatore fino al termine della stagione, con il compito di tentare l'impresa in Coppa Italia - competizione che tiene a galla le opportunità di Pioli - e preservare la squadra fino all'estate, quando arriverà colui che aprirà un nuovo ciclo.