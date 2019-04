La Juventus vuole completare due colpi giovani, italiani e di prospettiva nel corso della prossima estate e secondo Tuttosport è pronta a lanciarsi all in su Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo per cui è previsto un esborso complessivo di almeno 130 milioni (Fra i 70 e 80 per l'esterno della fiorentina e intorno ai 50 per il fantasista della Roma)