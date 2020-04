Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri non hanno in comune soltanto il passato alla Juventus, ma si intrecciano con i bianconeri anche per il futuro perché secondo Tuttosport i due sono la minaccia più grande per il ds Paratici nel colpo Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è obiettivo principe per l'estate, ma sia il Real Madrid di Zizou che Allegri, ovunque andrà ad allenare, restano agguerriti nell'asta per strapparlo ai Red Devils.