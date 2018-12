La Juventus avanza decisa su Matthijs de Ligt. Il nazionale olandese classe 1999, sotto contratto con l'Ajax fino a giugno 2021, è il prescelto per ringiovanire la difesa in prospettiva futura. Da Amsterdam e Barcellona rimbalzano due notizie confortanti per le speranze dei bianconeri. L'Ajax sta definendo l'acquisto del difensore argentino Magallan dal Boca Juniors per 10 milioni di euro: sarà lui il sostituto di de Ligt?



Da tempo nel mirino pure del Barcellona, che però sembra defilarsi. Almeno così scrive il quotidiano catalano Sport, secondo cui la Juve è in pole position perché è disposta a offrire 80 milioni di euro e il suo agente Mino Raiola vuole portare il ragazzo a Torino. Non a caso il Barça ha fatto un'offerta al Chelsea per il danese Andreas Christensen, che ha 3 anni in più di de Ligt ma costa molto meno. Anche perché in questa stagione con Sarri in panchina non sta trovando spazio nella formazione titolare.