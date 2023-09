I dati e le statistiche stanno assumendo sempre più importanza nel mondo del calcio. Col passare del tempo aumentano le classifiche che analizzano il rendimento dei giocatori in campo, ma Ticketgum ne ha stilata una extra-calcistica sugli ex giocatori più sexy. Valutando caratteristiche fisiche, lo status e le opinioni sui social media. Sul podio ci sono due italiani. Nella GALLERY tutta la graduatoria, non senza sorprese.