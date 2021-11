Il Galatasaray sta cercando nuovi rinforzi a centrocampo per il mercato invernale e rimane vigile sulle opportunità che può offrire il mercato. È risaputo che il club turco voglia acquistare Arslan del Sassuolo, ma visto le complicazioni che si stanno verificando in quella direzione, il club turco, valuta altre strade. Sul taccuino è finito il nome di un altro calciatore della Serie A: Amadou Diawara. Il centrocampista guineano della Roma, dopo la bocciatura da parte di Mourinho, sarebbe considerata un occasione di mercato per i giallorossi turchi. Il sito turco Fanatik, oltre a riportare il nome dell'ex Napoli, dice che la società di Istanbul è molto interessata anche a Mohamed Elneny. Il 29enne centrocampista egiziano dell'Arsenal sarebbe pronto a tornare in Turchia (ex Besiktas) e il contratto in scadenza a giugno potrebbe favorire il buon esito dell'operazione.