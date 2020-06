All'interno della nostra gallery gli altri sei giocatori dal futuro incerto

Due mesi per concludere la stagione, due mesi per ritrovare serenità dopo mesi difficili e pieni di voci,. Sarà il Milan di Ralf Rangnick, che intanto - dalla Germania - osserverà le 13 partite rimanenti (14 in caso di qualificazione alla finale di Coppa Italia).Pioli, prima dello stop per il coronavirus, aveva dato maggiore spazio a Conti: complice la formazione nel vivaio, che permetterebbe una plusvalenza totale, Calabria è il favorito per una partenza in caso di rinforzi sulla destra. Su di lui c'è l'interesse di Bologna e Fiorentina.