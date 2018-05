Sono partite a Roma le grandi manovre per il rinnovo di contratto di Alessandro Florenzi. Una trattativa delicata, considerando anche il particolare radicamento del giocatore - romano e giallorosso da una vita - con la piazza dove è cresciuto. L'esterno della Nazionale ha il contratto in scadenza nel 2019 e il direttore sportivo Monchi vorrebbe a breve giro prolungarne la durata, per non impantanarsi nel rischio di perderlo a parametro zero tra un anno. I contatti con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, sono già partiti. Secondo La Gazzetta delo Sport, sono però due gli ostacoli che potrebbero rendere complicata la fumata bianca: in primo luogo l'aspetto economico, perché Florenzi vorrebbe arrivare a guadagnare intorno ai quattro milioni (bonus compresi) mentre la Roma gliene offrirebbe tre.



Ma c'è anche un rebus tattico: consapevole che la sua estrema duttilità potrebbe rivelarsi anche un limite, Florenzi vorrebbe sapere da Di Francesco dove intenderà impiegarlo sul campo. Ha dimostrato di sapersi di disimpegnare sia da terzino, sia da mezzala, sia da esterno d'attacco, ma a 27 anni vorrebbe conoscere il progetto tattico dell'allenatore sul suo conto. La Juventus continua a monitorare con attenzione la posizione di un giocatore che sarebbe molto gradito non solo ad Allegri, ma anche nello spogliatoio bianconero dove vanta numerose amicizie frutto del comune vissuto azzurro. Se dovesse sorgere qualche ostacolo con la Roma, la Juventus diventerebbe subito per Florenzi la prima alternativa. Svincolata da ragioni di cuore.