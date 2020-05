La ripresa del calcio professionistico in Germania non inizia col piede giusto. A una settimana dalla ripartenza di Bundesliga e Zweite Liga, la partita tra Dinamo Dresda e Hannover rischia di essere rinviata a causa dei due casi di positività al coronavirus riscontrati nella Dinamo.



Come conseguenza, la società tedesca ha messo in quarantena tutti i componenti della squadra, costretti dunque a uno stop di almeno due settimane. A meno che, come già avvenuto nel Erzgebirge Aue, i calciatori non vengano sottoposti a un secondo giro di tamponi per isolare soltanto i casi positivi e tornare al normale svolgimento dell'attività. Ora la palla passa alla federcalcio tedesca.