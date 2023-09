Falsa partenza per il Brighton di Roberto De Zerbi in Europa League. Il suo Brighton perde 3-2 in casa contro l'AEK Atene, nonostante due rigori segnati da Joao Pedro. La squadra greca allenata da Matias Almeyda vince grazie a un gol segnato al minuto 84 dall'attaccante argentino Ezequiel Ponce (ex Roma), che esulta con la mano all'orecchio come Luca Toni.



Il tecnico argentino, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha dichiarato dopo la gara: "Rispetto moltissimo De Zerbi, gioca il miglior calcio al mondo. Noi due abbiamo un 'fratello' comune, Lele Adani".

Quest'ultimo ha giocato insieme ad Almeyda dal 2002 al 2004, prima all'Inter e poi al Brescia.