Le due cose principali ve le dico subito.. Risultati che uscirono al contrario, nel 1986 (in Messico) quello che fece la leggenda e nel 1982 (in Spagna) quello che usci' tra i nostri cugini europei.Il Marocco non era quello che ci ha fatto lucidare gli occhi adesso, proprio no. Nel Mondiale di Messico '86. Ilinvece una Nazionale vera e attesa lo era, come no. MaCinque calciatori su ventidue sarebbero stati riconoscibili al grande pubblico, al massimo. E fino a quell'anno nessuna africana aveva mai passato il girone, c'era andata a tanto cosi' l'Algeria ma Germania e Austria si erano fatte i fatti loro.. E il Maghreb buttò fuori l'avversario con tre calci ben assestati nel didietro, il gol del 3-1 cambiò nulla.Qui non sarà girone ma ben di più, si giocherà per arrivare in semifinale, ecco perchè quell'1-3 lo vedo al contrario. Anche perchèe compagni li ho visti uscire molto stanchi, più mentalmente che fisicamente dallo scontro con la Spagna, ridotta alle frattaglie dal dischetto.Stesso risultato girato a favore dellacontro l'Inghikterra mentre ai Mondiali dell'82 fu come sopra., anzi Mbappè è Campione del Mondo e vuole prendere per mano la sua banda per doppiare. Insieme con il francese c'è l'inglese Bellingham, uno dei migliori saliti sul palco. Ed è un ragazzino, pensate se era più cresciuto. Nonostante gli inglesi abbiano colpito l'immaginazione e vengano dalla finale di Wembley persa contro di noi all'Europeo,, questa volta però a favore dei galletti, con Kane a casa.PS Ovviamente parliamo di spiccioli, le quote dei risultati esatti sono roboanti. Al limite se vi piacesse si potrebbe pensare all'ambo delle due vittorie con handicap. Ma sempre di cippini si tratterebbe.