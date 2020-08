. Perché non è facile trovare in Europa un classe '97 nel suo ruolo così continuo, in crescita e protagonista in un top club assoluto. Un anno fa a tentarlo è stato il Cholo Simeone per l'Atletico Madrid, ma la Juve lo ha premiato col rinnovo. Quest'estate invece, vedi quel nome di Ousmane Dembelé già emerso ma che non è mai stato trattato dalla Juve. Niente da fare, come quandosolo poche settimane fa tramite intermediari senza successo.- Da parte della dirigenza della Juventus la risposta è stata univoca.: una convinzione sposata anche dal ds Fabio Paratici che lo ha preso dal Boca Juniors nel 2017, quando la gran parte della tifoseria argentina esultava per la cifra investita dalla Juve per Bentancur così come la dirigenza precedente era convinta di aver fatto un grandissimo affare in uscita.. No grazie, la risposta bianconera. Con Bentancur che ha già il nuovo contratto da dodici mesi e si vuole tenere la Juve del futuro.