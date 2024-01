Due squadre di Premier interessate a Benrahma

Come riporta Footmercato il Lione ha fatto la sua proposta contrattuale a Said Benrahma, ala algerina classe 1995 ora al West Ham, ma il calciatore prende tempo. Si legge inoltre che il Brentford, sua ex squadra, ed il Fulham sarebbero ben felici di accogliere il calciatore. Molto dipenderà dalle richieste che farà il West Ham per lasciarlo partire. Fin qui in campionato ha registrato 13 presenze con un assist a referto. E' in scadenza nel 2026.